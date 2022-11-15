Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya yaptığı hareket tepki çekti

Manchester United'da sancılı günler geçiren ve kulüp yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ronaldo'ya takım arkadaşı Bruno Fernandes'in milli takım kampında yaptığı hareket olay oldu.

Manchester United’da yaşadığı sorunlarla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampında Bruno Fernandes’in tepkisi karşısında şaşkına döndü.

Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag, Sportif Direktör Ralf Rangnick ve kulüp yönetimine sert eleştiriler yapan Ronaldo, Dünya Kupası arasına girilen dönemde spor dünyasının 1 numaralı gündemi olmayı başardı.

İngiliz medyası, Ronaldo’nun yaptığı açıklamaların takımdaki oyuncular arasında huzursuzluk yarattığını söylerken, Bruno Fernandes’in takım arkadaşına tepkisi bu iddiayı kuvvetlendirdi. Manchester United oyuncuları, Ronaldo’nun Erik ten Hag ve kulübe saygısızlık yaptığı görüşünde birleşti.

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo selamlaşması gündeme oturdu - İZLE



Ronaldo dondu kaldı

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaştı.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan yayınlanan görüntülerde, Ronaldo’nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermedi. Bruno Fernandes’e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo’nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Fernandes’in Ronaldo’ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır, Ronaldo’nun kulüp ve hocası hakkında yaptığı açıklamalara tepki olarak yorumlandı.

Futbolseverler Bruno Fernandes'e tepkili

Cristiano Ronaldo'nun hem Manchester United yönetimi hem de futbolcuları tarafından haksızlığa uğradığını düşünen futbolseverler Portekizli Bruno Fernandes'e de tepki gösterdi.

Binlerce futbol sevdalısı, Fernandes'in Portekiz'in EURO 2016'yı kazanmasında büyük rol oynayan Ronaldo'ya bu şekilde soğuk davranmasını kabul edilemez buldu.