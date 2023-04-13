Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç'ten Galtier'e destek mesajı Müslüman futbolculara hakaret ettiği öne sürülen PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'e eski milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç destek oldu.

Fransa, Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'in geçtiğimiz yıl Nice'te çalıştığı dönemde yolladığı bir e-mail ile çalkalanıyor.

Fransız basınındaki haberlerde; Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in Christophe Galtier'in kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili sözlere yer verildi.

"Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz"

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de şu ifadeler yer aldı:

"Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı."

"Ondan dinim ya da milliyetim ile ilgili hiçbir olumsuz davranış görmedim"

Çıkan bu haberlerin ardından ise kariyerlerinin bir döneminde Galtier ile çalışan eski milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mevlüt Erdinç açıklamalarda bulundu.

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Lille'de birlikte çalıştığı Galtier'in hakkında çıkan haberlerin "Saçmalık" olduğunu dile getirdi.

Burak, Galtier'e destek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Galtier, harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Onunla ilgili yazılan her şey saçmalık. Onunla birlikte çalıştığım ve kazandığım için mutluyum"

Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştım, ondan dinim ya da milliyetim ile ilgili hiçbir olumsuz davranış görmedim. O harika bir teknik direktör olduğu kadar harika bir insan."

"Gerçekten ırkçılık yoktu"

Kariyerinde Galtier ile birlikte çalışan Mevlüt Erdinç, konuyla ilgili L'Equipe'ye konuştu.

Mevlüt Erdinç, şu açıklamaları yaptı: