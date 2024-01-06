Çağlar Söyüncü forma giydi, Atletico Madrid turladı Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında karşılaştığı Lugo'yu 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

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İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında 3. Lig ekibi Lugo ile La Liga takımı Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Lugo'nun ev sahipliğinde Estadio Anxo Carro'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Angel Correa, 66 ve 74. dakikalarda ise Memphis Depay kaydetti. Lugo'nun tek golü 39. dakikada Antonetti'den geldi.

Çağlar Söyüncü, ilk yarıda forma giydi

Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Koke'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Kral Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.