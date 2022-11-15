Cancelo'nun Ronaldo'yu terslediği anlar

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Bruno Fernandes tarafından terslenmesinin yankıları sürerken Cancelo'nun da Portekiz idmanında benzer hareket yapması futbolseverleri üzdü.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, bu aralar kötü günler geçiriyor.

Manchester United'da kadro dışı bırakılan, ardından takıma dönse de hem teknik ekiple hem de futbolcularla problem yaşayan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla içini dökmüştü.

Ronaldo şakalaşmaya çalıştı, Cancelo tersledi

Bu röportajın ardından Bruno Fernandes'in soğuk selamlaşması gündem olurken, Portekiz idmanından daha da ilginç görüntüler gelmeye başladı.

Manchester City'nin yıldız ismi Cancelo ile şakalaşmaya çalışan Ronaldo'nun, tecrübeli oyuncu tarafından terslenmesi günün ilgi çeken bir başka videosu oldu.

Sosyal medyada Cancelo'ya da tıpkı Bruno Fernandes gibi tepkiler gelirken, Portekizli dünya yıldızına neden böyle davranıldığıyla alakalı kesin bir bilgi yok.

İşte Cancelo ve Ronaldo'nun futbolseverleri üzen görüntüsü...

Ronaldo'yu bu kez de Cancelo tersledi - İZLE