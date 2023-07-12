Carlo Ancelotti, Arda Güler'den memnun kaldı Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler, ilk idmanda Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe'de gösterdiği iyi performansla 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan ve İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz günlerde ilk idmanına çıkmıştı.

Madrid ekibiyle antrenmanlara başlayan 18 yaşındaki futbolcu hakkında takımın İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin görüşleri belli oldu.

Performansından çok etkilendi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ilk antrenmanında yaptıklarından çok etkilendi.

Takıma yeni katılan transferlerden Arda Güler ve Brahim Diaz'ın antrenmanın kalitesini yükselttiği belirtilen haberde, İtalyan çalıştırıcının iki isimden de çok memnun kaldığı ifade edildi.

Arda'ya tam not verdi

Arda Güler'in oynama arzusunun da gözlerden kaçmadığının altı çizilirken, gelecek sezon takımla birlikte çok iyi işler yapabileceği belirtildi. Ancelotti'nin tekniği ve nitelikleri dolayısıyla da Arda'ya tam not verdiği açıklandı.