Chelsea, Crystal Palace engelini aşamadı

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İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu sezon 13. golünü atan ve yanına 6 asist ekleyen Cole Palmer, Mohamed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.

Crystal Palace adına beraberliği getiren golü 82. dakikada Jean Philippe Mateta kaydetti.

CHELSEA, 4 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı. Crystal Palace ise puanını 21 yaptı.

Chelsea, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.