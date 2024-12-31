Chelsea deplasmanda Ipswich Town'a kaybetti

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town, Chelsea'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Liam Delap ve 53. dakikada Omari Hutchinson kaydetti.
CHELSEA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte 15 puana yükselen Ipswich Town, ligdeki bir sonraki maçında Fulham deplasmanına gidecek.
Son 3 maçını kazanamayan 35 puanlı Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.
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