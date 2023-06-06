Chelsea, Kendry Paez'i kadrosuna kattı Chelsea, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kendry Paez'i transfer ettiğini açıkladı.

Chelsea, Independiente'den 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Kendry Paez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ekvadorlu futbolcunun, 18 yaşına girmesinin ardından Chelsea'ye katılacağı belirtildi.

Ekvador tarihine geçti

18. yaş gününden sonra Chelsea'ye katılacak olan Ekvadorlu oyuncu, becerikli top sürme, savunmaları açma vizyonu ve tekniğini bir araya getirmesi sayesinde Güney Amerika'da en parlak ve en yaratıcı genç yeteneklerden biri olarak ün kazanmıştı.

Paez, bu yıl kulübüyle gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ekvador formasıyla da llk kez sahaya çıkan ve karşılaşmada gol atan Paez, gol atan en genç oyuncu oldu.