Haberler



Dünyadan futbol



Chelsea nefes kesen maçta Manchester United'ı mağlup etti

Chelsea nefes kesen maçta Manchester United'ı mağlup etti Chelsea, Premier Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Manchester United'ı 90+10 ve 90+11'de Cole Palmer ile bulduğu gollerle 4-3 yendi.