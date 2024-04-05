Chelsea nefes kesen maçta Manchester United'ı mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, Manchester United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip nefes kesen mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Conor Gallagher ile 19, 90+10 (P) ve 90+11. dakikalarda Cole Palmer atarken Manchester United'ın sayılarını 34 ve 67. dakikalarda Alejando Garnacho ile 39. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
ManU, Liverpool ile oynayacak
Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Chelsea, ligdeki bir sonraki maçında Sheffield United deplasmanına gidecek.
48 puanda kalan Manchester United ise lider Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.
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