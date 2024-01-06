Chelsea, Preston karşısında turladı! Chelsea, İngiltere FA Cup 3. tur maçında evinde Preston'u 4-0'lık skorla mağlup ederek rakibini eledi.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Premier Lig ekibi Chelsea ile Championship takımı Preston karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Chelsea, 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Chelsea, 4 golle turladı

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Armando Broja, 66. dakikada Thiago Silva, 69. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Enzo Fernandez attı.

Chelsea bu sonuçla FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.