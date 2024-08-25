Chelsea, Wolverhampton deplasmanında farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Molineux'ta oynanan ve 8 golün çıktığı müsabakada kazanan 6-2'lik skorla konuk takım Chelsea oldu.
İLK YARI EŞİTLİKLE SONA ERDİ
Chelsea, Nicolas Jackson'ın henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Wolverhampton'da Matheus Cunha 27. dakikada durumu 1-1 yaptı.
Chelsea'nin yıldız ismi Cole Palmer, 45'te takımını bir kez daha öne taşıdı.
Wolverhampton ilk yarının uzatma dakikalarında Jörgen Strand Larsen ile bir gol daha buldu ve devreye 2-2 ile gitti.
CHELSEA, FARK ATTI
Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti.
Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı.
Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.
Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
WOLVERHAMPTON, LİGDE PUAN ALAMADI
Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.
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