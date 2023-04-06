Chelsea'de ikinci Lampard dönemi Türkiye'den alışık olduğumuz eski teknik direktörü yeniden göreve getirme taktiğini bu kez Chelsea uyguladı! İngiliz ekibinde Frank Lampard göreve geri döndü.

Türkiye'de birçok takımda gördüğümüz eski teknik direktörü yeniden göreve getirme taktiğini bu kez Chelsea uyguladı.

Chelsea'de Graham Potter'ın ardından teknik direktörlük görevine, takımın eski teknik patronu Frank Lampard getirildi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Lampard'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine yürüteceği duyuruldu.

Lampard, daha önce de 2019-2021 yılları arasında kulüpte teknik direktör olarak çalıştı. Daha sonra Everton'ın başına geçen Lampard, başarısız olduğu için görevden alındı.

İstanbul'da kupa kaybetti

Chelsea'de daha önce 84 maça çıkan Lampard, 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Chelsea'nin eski kaptanı olan Lampard, teknik direktör olarak UEFA Süper Kupası'nı İstanbul'da penaltılara giden maçta Liverpool'a kaybetti.