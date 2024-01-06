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Coventry forması giyen Kasey Palmer'den Oxford'a harika gol!

Coventry forması giyen Kasey Palmer'den Oxford'a harika gol! Coventry'nin Oxford'u 6-2 mağlup ettiği FA Cup 3. Tur maçında harika bir gol kaydedildi. Coventry forması giyen Kasey Palmer'in yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu.