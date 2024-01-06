Coventry forması giyen Kasey Palmer'den Oxford'a harika gol!

İngiltere'de FA Cup 3. Tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Mark Robins'in çalıştırdığı Championship ekibi Coventry ile Des Buckingham yönetimindeki 1. Lig takımı Oxford kupa maçında karşı karşıya geldi.
Coventry Building Society Arena'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 8 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 6-2'lik skorla Coventry oldu. Böylelikle ev sahibi takım kupada tur atladı.
Coventry, farklı kazandı
Coventry'nin golleri 8. dakikada Joel Latibeaudiere, 11'de Benjamin Sheaf, 17'de Kasey Palmer, 50'de penaltı vuruşunda Callum O'Hare, 84 ve 88'de Matthew Godden'den geldi.
Konuk ekip Oxford'un gollerini ise 10'da Mark Harris ve 79'da Tyler Goodrham kaydetti.
Palmer'den klas gol
Bu maçta atılan bir gol ise sosyal medyada yankı uyandırdı.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Benjamin Sheaf'tan pas alan Kasey Palmer, orta sahadan top sürmeye başladı, rakiplerinden sıyrılan Jamaikalı futbolcu, harika bir son vuruşa imza attı.
Uzaklardan müthiş bir gol kaydeden Palmer, Oxford kalecisi Simon Eastwood'u çaresiz bıraktı.
(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)
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