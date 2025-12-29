Cristiano Ronaldo: 1000 gole ulaşmak istiyorum inşallah

Kariyerini uzun süredir Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da sürdüren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir parça daha ekledi.

Dünyaca ünlü Portekizli isim Orta Doğu'nun en iyi oyuncusu olarak "Globe Soccer" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak için sahneye çıkan 40 yaşındaki futbolcu, söyledikleriyle gündem yarattı.

"1000 GOL ATMAK İSTİYORUM İNŞALLAH"

Ronaldo, "Oynamaya devam etmek benim için kolay değil, ama tutku daha güçlüdür. Hala çok motiveyim. Bu yüzden oynuyorum. Her zaman futbol oynamak, kupalar kazanmak istiyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. 1000 gol atmak istiyorum. Sakatlık olmazsa, bunu başaracağım, inşallah" açıklamasını yaptı.

Onun son sözü salonda gülüş ve alkışlarla karşılandı.

SON 44 GOL

Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaşmıştı.

Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaşmıştı.

Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.