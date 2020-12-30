Cristiano Ronaldo 500 milyon takipçiye yaklaştı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo; Twitter, Facebook ve Instagram'da toplam takipçi sayısını 485 milyona yükseltti.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'ın en göze çarpan ünlüleri arasında ilk sıralarda yer alan dünyaca ünlü futbolcular, takipçi sayılarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Bu futbolcular arasında özellikle bir isim öne çıkıyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda uzun yıllardır sürdürdüğü dünyanın en çok takip edilen futbolcusu unvanının yanı sıra dünyanın en ünlüsü konumunda bulunuyor.

500 MİLYONA YAKLAŞTI

İtalya temsilcisi Juventus'ta kariyerini başarıyla sürdüren 35 yaşındaki Ronaldo, bu sene üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını yaklaşık 485 milyona yükseltti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada 16 kez ağları sarsarak istikrarlı performansına devam eden Ronaldo'nun Instagram'da 249 milyon, Facebook'ta 145.8 milyon, Twitter'da ise 90.1 milyon takipçisi bulunuyor.

2020 yılının en ünlü ismi konumundaki Portekizli yıldız futbolcu, Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen ünlüler sıralamasında zirvede yer alırken, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

MESSI'NIN TWITTER HESABI YOK

Son yıllarda Barcelona formasıyla hedeflediği başarılara ulaşamamasına rağmen bireysel düzeyde yüksek performansını korumaya devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık 275 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor.

Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız oyuncuyu, Instagram'dan 173 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 102 milyon kişi takip ediyor.