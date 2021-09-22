Cristiano Ronaldo, dolandırıldı

Manchester United'ın süper starı Cristiano Ronaldo kart şifrelerini bilen çalışan tarafından dolandırıldı. Ronaldo'nun kaybı 300 bin euro...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de bir seyahat acentesi çalışanı tarafından dolandırıldı.

Jornal de Notícias'ın haberine göre Portekizli yıldız, kredi kartlarının şifresini bilen bir seyahat acentesi çalışanı tarafından 288 bin euro dolandırıldı.

Çalışan, Ronaldo'ya gitmediği 200 seyahat faturası kesti ve 36 yaşındaki oyuncunun kartlarından parayı tahsil etti.

NANI VE MANUEL FERNANDES DE DOLANDIRILDI

Aynı haber kaynağına göre menajer Jorge Mendes, Luis Nani ve Manuel Fernandes de dolandırılan kişiler arasında yer aldı. Portekizli menajer Jorge Mendes'in kaybı 350 bin euro civarında...

Porto Mahkemesi dolandırıcılık yapan çalışanı zarar gören taraflara zararın ödenmesi kararını verirken, 4 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.

3 MAÇTA 4 GOL

Sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo rüya gibi başlangıç yaptı.

ManU'da ikinci dönemini geçiren Portekizli yıldız çıktığı 3 maçta 4 gol attı.