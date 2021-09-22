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    Cristiano Ronaldo, dolandırıldı

    Cristiano Ronaldo, dolandırıldı

    Manchester United'ın süper starı Cristiano Ronaldo kart şifrelerini bilen çalışan tarafından dolandırıldı. Ronaldo'nun kaybı 300 bin euro...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 10:01
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    Cristiano Ronaldo, Portekiz'de bir seyahat acentesi çalışanı tarafından dolandırıldı.

    Jornal de Notícias'ın haberine göre Portekizli yıldız, kredi kartlarının şifresini bilen bir seyahat acentesi çalışanı tarafından 288 bin euro dolandırıldı.

    Çalışan, Ronaldo'ya gitmediği 200 seyahat faturası kesti ve 36 yaşındaki oyuncunun kartlarından parayı tahsil etti.

    Cristiano Ronaldo, dolandırıldı #1

    NANI VE MANUEL FERNANDES DE DOLANDIRILDI

    Aynı haber kaynağına göre menajer Jorge Mendes, Luis Nani ve Manuel Fernandes de dolandırılan kişiler arasında yer aldı. Portekizli menajer Jorge Mendes'in kaybı 350 bin euro civarında...

    Porto Mahkemesi dolandırıcılık yapan çalışanı zarar gören taraflara zararın ödenmesi kararını verirken, 4 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.

    Cristiano Ronaldo, dolandırıldı #2

    3 MAÇTA 4 GOL

    Sezon başında Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo rüya gibi başlangıç yaptı.

    ManU'da ikinci dönemini geçiren Portekizli yıldız çıktığı 3 maçta 4 gol attı.

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