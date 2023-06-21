Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gecede golünü attı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, konuk olduğu İzlanda'yı 89. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Portekiz bu sonucun ardından grupta 12 puana yükselirken İzlanda ise 3 puanda kaldı.
Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşma ile birlikte Portekiz A Milli Futbol Takımı ile 200. maçına çıkma sevinci yaşadı.
38 yaşındaki yıldız, milli forma ile 200 maça çıkan ilk futbolcu ol ve bu performansı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ronaldo'nun rekoru maç öncesinde yetkililer tarafından tescillendi.
200 maçta 123 gol
Yıldız futbolcu Portekiz ile çıktığı 200 karşılaşmada 123 gol ve 43 asist üretti.