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    Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına geri döndü

    Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından Portekizli yıldızın oğlu Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına yeniden katıldı.
    • 28.12.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:08
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    Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına geri döndü

    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr'ın yeni takımı belli oldu.

    Mirror'da yer alan habere göre, babasının formasını giydiği Manchester United'ın altyapısında oynayan ve Ronaldo'nun kulüp ile olan sözleşmesini fesh etmesinden sonra ManU'dan ayrılan Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına geri döndü.

    Real Madrid, altyapısında oynamıştı

    12 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr, babasının Juventus'a transferine kadar olan süreçte yine Real Madrid altyapısında ter dökmüştü.

    Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına geri döndü #1

    "Oğlumun futbolcu olmasını istiyorum"

    Ronaldo, 2016 yılında verdiği bir röportajda, "Oğlumun futbolcu olmasını istiyorum. Çok atletik bir çocuk. Sporun efsane figürlerini de çok seviyor. 5 yaşında bir bebek olmasına rağmen futbolu çok seviyor. Bu çok büyük bir artı." ifadelerini kullanmıştı.

    Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid altyapısına geri döndü #2


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