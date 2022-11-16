Cristiano Ronaldo: Oğlumu kaybettiğim anı unutamıyorum

İngiliz gazeteci Piers Morgan ile yaptığı röportajla gündemi sallayan Cristiano Ronaldo'nun sözlerinden bir bölüm daha yayınlandı.

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 18 Nisan günü kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile yaptığı basın toplantısında kızı Bella'nın doğduğunu oğlu Angel'in ise doğum sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cristiano Ronaldo o dönem yaşadıklarını ilk kez anlattı.

"Çocuğumu kaybetmek hayatımdaki en kötü andı"

Piers Morgan'a o günleri anlatan Ronaldo yaşadığı acıyı şöyle ifade etti: "Muhtemelen babamın ölümünden beri hayatımda yaşadığım en kötü an. Çocuğunuz olduğunda her şeyin normal olmasını beklersiniz. Ben ve Georgina, Angel'i kaybedince çok zor zamanlar geçirdik." dedi.

Ronaldo röportajında oğlu Angel'in küllerini, 2005 yılında karaciğer yetmezliğinden ölen babasının evindeki bir şapelde tuttuğunu anlattı.

"Çocuklar bana 'Diğer bebek nerede?' diye sordu"

Ronaldo, "Oğlumun külleri bende, babamınkiler de öyle. Alt katta küçük bir kilisem var, şapel denilebilir. Babamla oğlumu orada koruyorum. Babam ve oğlumla her zaman konuşuyorum, onlar hep benimle. Daha iyi bir insan olmama, daha iyi bir baba olmama yardım ettiklerini biliyorum." diye konuştu.

Portekizli yıldız, "Çocuklar bana 'Diğer bebek nerede?' diye sordular." derken yeni doğan bebekleri Angel'in ölümünü çocuklarına anlatırken yaşadığı zor anları da anlattı.

Ronaldo'nun oğlunun ölümünden sonra formunun düştüğü de gözle görülen bir gerçek olarak dikkat çekiyor.