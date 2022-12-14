Cristiano Ronaldo, Real Madrid tesislerinde antrenmana başladı

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmanlara başladı.

2022 Dünya Kupası'nda Fas elenerek turnuvaya veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 37 yaşındaki yıldız isim ise ara vermeden çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Marca'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo'nun İspanya'ya gittiği ve Real Madrid'in tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Ronaldo çalışmalarına devam ediyor

Haberde, Real Madrid'in antrenmanlarını yaptığı tesisten farklı bir alanda Portekizli yıldızın çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Real Madrid'e gitme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'le sözleşme imzalama ihtimalinin çok düşük olduğu, yıldız ismin yeni takımı belli olana kadar çalışmalarını İspanya'da sürdüreceği belirtildi.

"Hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı"

Real Madrid başkanı Florentino Perez, önceki açıklamalarında, "Ronaldo Madrid'de hiçbir zaman sorun çıkarmadı. O her zaman örnek bir sporcu oldu. O takıma kazandırdığımız en iyi oyunculardan biriydi. Onunla her zaman mükemmel bir ilişkim oldu. Hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı." demişti.

450 gol ve 131 asist yapmıştı

Cristiano Ronaldo, 9 yıl boyunca giydiği Real Madrid forması ile 438 karşılaşmaya çıkarken, 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.