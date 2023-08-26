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Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak Abone Olun

Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin durumuyla alakalı yeni bir açıklama yaptı. 38 yaşındaki yıldız, "Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak" dedi.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında Al Fateh ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Al Nassr oldu. Konuk ekibe, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in takımı karşısında galibiyeti getiren golleri, Sadio Mane (2) Cristiano Ronaldo (3) kaydetti. Bu sonuçla 2023-2024 sezonunda ilk galibiyetini alan Al Nassr, haftayı 10. sırada tamamlarken, maçtan puan çıkaramayan Al Fateh 4 puanla 8. sırada yer aldı. İddiasını yineledi Mücadelenin ardından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmiş ve bu sözler tartışma yaratmıştı. Ülkeye kaliteli futbolcuların gelmeye başladığını belirten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'yle ilgili iddiasını yineledi. "Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak" Konuyla ilgili konuşan Cristiano Ronaldo, şunları söyledi: Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak. Gözden Kaçmasın Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi, bir sene içinde Süper Lig'i geçer Haberin Detayları

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