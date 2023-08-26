Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak
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Ligi'nin 3. haftasında Al Fateh ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Al Nassr oldu.

Konuk ekibe, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in takımı karşısında galibiyeti getiren golleri, Sadio Mane (2) (3) kaydetti.

Bu sonuçla 2023-2024 sezonunda ilk galibiyetini alan Al Nassr, haftayı 10. sırada tamamlarken, maçtan puan çıkaramayan Al Fateh 4 puanla 8. sırada yer aldı.

İddiasını yineledi

Mücadelenin ardından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmiş ve bu sözler tartışma yaratmıştı.

Ülkeye kaliteli futbolcuların gelmeye başladığını belirten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'yle ilgili iddiasını yineledi.

Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak

"Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak"

Konuyla ilgili konuşan Cristiano Ronaldo, şunları söyledi:

Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak.

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