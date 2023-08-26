Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak

Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında Al Fateh ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Al Nassr oldu.
Konuk ekibe, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in takımı karşısında galibiyeti getiren golleri, Sadio Mane (2) Cristiano Ronaldo (3) kaydetti.
Bu sonuçla 2023-2024 sezonunda ilk galibiyetini alan Al Nassr, haftayı 10. sırada tamamlarken, maçtan puan çıkaramayan Al Fateh 4 puanla 8. sırada yer aldı.
İddiasını yineledi
Mücadelenin ardından yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etmiş ve bu sözler tartışma yaratmıştı.
Ülkeye kaliteli futbolcuların gelmeye başladığını belirten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'yle ilgili iddiasını yineledi.
"Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak"
Konuyla ilgili konuşan Cristiano Ronaldo, şunları söyledi:
Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak.