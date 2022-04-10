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    Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı

    Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı

    Bu sezon eski formundan uzaklaşan Ronaldo, Everton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından tepki alan bir hareket yaptı. Rakip taraftarın telefonunu yere vuran Portekizli, eleştirilerin odağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 09:58
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    Everton ile Manchester United, Premier Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi 1-0 kaybeden Kırmızı Şeytan'larda Cristiano Ronaldo skandal bir harekete imza attı.

    Telefonu kırması tepki aldı

    Maçın ardından soyunma odasına giden Ronaldo, kendisini kayıt altına alan bir Everton taraftarının telefonuna vurdu.

    Portekizli yıldızın vurmasıyla yere düşen telefon parçalandı. O anlar başka bir taraftar tarafından kayıt altına alınırken, yaşananlar sonrası Cristiano Ronaldo'ya tepki yağdı.

    Özür diledi

    Maç sonu konuşan dünyaca ünlü yıldız, "Zor durumlarla başa çıkmak her zaman kolay olmuyor. Bu tepkim için özür diliyorum. Telefonunu kırdığım taraftarı Old Trafford'daki maça davet etmek istiyorum." diyerek taraftarın gönlünü aldı.

    Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı - İZLE

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