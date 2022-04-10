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Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı

Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı

Bu sezon eski formundan uzaklaşan Ronaldo, Everton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından tepki alan bir hareket yaptı. Rakip taraftarın telefonunu yere vuran Portekizli, eleştirilerin odağı oldu.