Haberler



Dünyadan futbol



Cristiano Ronaldo yıldızlaştı! Al Nassr, Al Hilal'i devirdi

Cristiano Ronaldo yıldızlaştı! Al Nassr, Al Hilal'i devirdi Cristiano Ronaldo, Al Hilal ile Al Nasr'ı karşı karşıya getiren maçta 2 gol kaydederek 3-1’lik galibiyetin mimarı oldu ve rekoru 931 gole taşıdı.