Cristiano Ronaldo yıldızlaştı! Al Nassr, Al Hilal'i devirdi

Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftası dev bir maça sahne oldu.
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal ile Stefano Pioli'nin ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.
Kingdom Arena'da oynanan maçta konuk takım Al Nassr, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
AL NASSR, 3 GOLLE KAZANDI
Al Nassr'ın golleri 45+4. dakikada Ali Al Hassan, 47. ve 88. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Ev sahibi Al Hilal'in golünü ise 62. dakikada Ali Albulayhi kaydetti. Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 54'e yükseltti. Al Hilal ise 57 puanda kaldı.
RONALDO BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Yaşayan en golcü oyuncu olan Cristiano Ronaldo, attığı gollerle birlikte kariyerinin 931. golüne ulaştı.
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