Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken sözler: İnterneti sallayacağım

Haber Merkezi

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda hayranlarını şaşırtmıştı.

39 yaşındaki oyuncu, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.

Futbolculuk döneminin sonlarına gelen dünyaca ünlü isim, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir hazırlık içerisinde.

"İNTERNETİ SALLAYACAĞIM"

Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.

Eski futbolcu Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.

MESSI'Yİ Mİ KONUK ALIYOR?

Ronaldo'nun merak uyandıran sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk alacağı şeklinde yorumlandı.