Cristiano Ronaldo'dan geleceğine dair açıklama

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Kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda YouTube kanalı açan ve kısa süre içerisinde birçok abone sahibi olan dünyaca ünlü isim, kariyeriyle ilgili bir soruya cevap verdi.

FUTBOLU BIRAKMAYA NİYETİ YOK

YouTube kanalında ünlü içerik üreticisi Mr. Beast'i konuk eden Cristiano Ronaldo'ya "LeBron oğluyla oynadı, sen de aynısını Junior'la yapacak mısın?" sorusu soruldu.

Ronaldo ise bu soruya, "Göreceğiz, henüz 14 yaşında, biraz daha büyüdüğünde bacaklarımın durumuna bakacağız." yanıtını verdi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 39 yaşındaki isim, bu sezon Al Nassr formasını 15 maçta giydi.

Ronaldo, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.