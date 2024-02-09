Cristiano Ronaldo'dan olay hareket: Al Hilal formasını şortuna soktu Al Hilal'in Al Nassr'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo, soyunma odasına giderken yaptığı hareketle Arap futbolseverleri kızdırdı.

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ensonhaber.com

Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal – Al Nassr takımları, Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi.

Başkent Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Hilal kazandı.

Al Hilal kupayı kazandı

Al Hilal, müsabakayı 17.dakikada Sergey Milinkovic-Savic ve 30.dakikada Salim ed- Devseri’nin attığı gollerle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Undertaker sahaya çıktı

Maçtan önce düzenlenen seremonide ilginç anlar yaşandı. WWE’nin emekli güreşçilerinden olan The Undertaker, ringe giriş müziği eşliğinde sahaya girdi.

Futbol ve güreşseverler, Undertaker’ın sahaya çıkmasına anlam veremese de unutulmaz bir ana şahitlik edilmiş oldu.

Ronaldo'dan Arapları kızdıran hareket

Öte yandan mücadelenin bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden Al Nassr'lı futbolcu Cristiano Ronaldo'ya rakip takım tribünlerinden Al Hilal forması atıldı.

Portekizli süper yıldız formayı şortunun içine sokarken bu anlar Arap futbolseverleri kızdırdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 39 yaşındaki futbolcunun ceza alması gerektiği belirtildi.