Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Al Ittihad'a yenildi

Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Ittihad, Al Nassr'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Al Ittihad'ın gollerini 55. dakikada Karim Benzema ile 90. dakikada Steven Bergwijn atarken Al Nassr'ın tek sayısını 57. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
916. GOLÜNÜ ATTI
Cristiano Ronaldo, bu maçtaki golüyle birlikte kariyerindeki gol sayısını 916'ya yükseltti.
Bu sonucun ardından 36 puana yükselen Al Ittihad, ligin bir sonraki haftasında Al Fayha deplasmanına gidecek.
25 puanda kalan Al Nassr ise Al Akhdoud'u konuk edecek.
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