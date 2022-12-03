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    Cristiano Ronaldo'nun 2018'den bu yana bacak kasındaki değişim

    Cristiano Ronaldo'nun 2018'den bu yana bacak kasındaki değişim

    2018 Dünya Kupası'nda bacak kaslarıyla gündem olan Cristiano Ronaldo'nun bu yıl düzenlenen Katar Dünya Kupası'ndaki fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.
    • 03.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 11:18
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    2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile son 16 turunda mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, 37 yaşında olmasına rağmen vücuduna iyi bakmasıyla dikkat çekiyor.

    Manchester United ile geçirdiği kabus gibi bir yarım sezonun ardından Katar'da eski formuna dönmeye çalışan Portekizli oyuncunun yaptığı düzenli spora rağmen 2018 yılındakine göre kas oranının azalması sosyal medyada dikkat çekti.

    Cristiano Ronaldo nun 2018 den bu yana bacak kasındaki değişim #1

    Cristiano Ronaldo nun 2018 den bu yana bacak kasındaki değişim #2

    "Bacak kasları erimiş"

    Kullanıcılar, "Zaman kimseye acımıyor." yorumunda bulunurken, görüntülerde özellikle Ronaldo'nun bacak kasında bir düzey gerilemeye gittiği görülse de Cristiano'nun ilerleyen yaşına rağmen yine de vücuduna iyi bakıyor olması da hayranlarını sevindirdi.

    Cristiano Ronaldo nun 2018 den bu yana bacak kasındaki değişim #3

    Cristiano Ronaldo nun 2018 den bu yana bacak kasındaki değişim #4


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