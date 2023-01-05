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    Cristiano Ronaldo'ya evlilik muafiyeti

    Cristiano Ronaldo'ya evlilik muafiyeti

    Suudi Arabistan’da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasını engelleyen yasadan Cristiano Ronaldo ile kız arkadaşı Georgina Rodriguez muaf tutulacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:02
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:20
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    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için taraftarlara açık imza töreni düzenlendi.

    Törene sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte gelen Ronaldo, senelik 200 milyon dolar kazanacağı 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Suudi Arabistan Kralı da bu transfer için yetkisini kullandı.

    Kral izin verdi

    Kral, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez için evlilik muafiyetini kaldırdı. Suudi Arabistan kanunlarına göre evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşaması yasak ve ciddi cezaları bulunuyor.

    Ronaldo, 7 yıldır birliktelik yaşadığı Rodriguez'den çocuk sahibi olsa da evlilik yapmadı.

    Ronaldo

    Ronaldo

    Ronaldo

     

     


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