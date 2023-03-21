Crystal Palace'ta Roy Hodgson dönemi başladı Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta teknik direktörlük görevine, Roy Hodgson getirildi.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta menajer Patrick Vieira ile yollarını ayrılmıştı. İngiliz ekibi, Fransız çalıştırıcıdan önce takımı yöneten Roy Hodgson ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 12 maçı kazanamadığı gerekçesiyle geçen hafta görevine son verilen Fransız Patrick Vieira'nın yerine getirilen 75 yaşındaki İngiliz teknik adamın, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Watford'u çalıştırıyordu

Son olarak geçen sezon devre arasında Watford'un başına geçen ve takımın Championship'e düşmesine engel olamayan deneyimli teknik adamın görevine son verilmişti.

Birçok takımda görev aldı

1976'da başladığı kariyerinde Inter, Liverpool, Udinese, Fulham, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Grasshoppers gibi birçok kulübü çalıştıran Hudgson, milli düzeyde ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Crystal Palace, Premier Lig'de 28 maçta 27 puanla 12. sırada yer alıyor.