Dani Alves, Brezilya adına Dünya Kupası tarihine geçti

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı maçta sahaya çıkan Dani Alves, milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Sırbistan ve İsviçre galibiyetleriyle 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen Brezilya Milli Takımı, grup etabının son maçında Kamerun'la karşı karşıya geldi.

Brezilya Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Dani Alves, Kamerun karşısında maça ilk 11'de başlarken 39 yaşındaki oyuncu tarihe geçti.

Opta verilerine göre Dani Alves, Kamerun maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihinde Brezilya adına forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

124 maçta 8 gol 21 asist

Son olarak Meksika ligi takımlarından UNAM Pumas'ta forma giyen Dani Alves, Brezilya Milli Takımı'yla 124 maça çıkarken 8 gol ve 21 asist kaydetti.

Brezilya Milli Takımı'yla iki kez Copa America kazanan Dani Alves, Olimpiyat şampiyonluğu da yaşadı.