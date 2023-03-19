Dani Alves, cezaevinde açlık grevine başladı Son olarak UNAM Pumas'ta oynayan Dani Alves cinsel taciz nedeniyle hakkında açılan davada tutuklanmıştı. Alves'in cezaevinde açlık grevine başladığı öğrenildi.

Ünlü futbolcu Dani Alves, Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Brezilyalı futbolcu, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla tutuklanmıştı.

Eşi boşanmak istiyor

Cezaevine gönderilen Alves'in açlık grevine başladığı öğrenildi. 39 yaşındaki oyuncunun greve başlama nedeninin ise 2017'de dünya evine girdiği eşi Joana Sanz'ın Brezilyalı futbolcudan boşanmak istemesi.

Bu karardan sonra greve başladı

Bild'in haberine göre Dani Alves'in aldığı bu haberden sonra adeta şoka uğradığı öğrenildi. Alves'in yaşadığı bu şoktan sonra cezaevinde açlık grevine başladığı kaydedildi.

Haberin detayında Alves, eşi Sanz'ın kararını öğrendiğinden beri hiçbir şey yemediği belirtildi.