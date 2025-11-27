Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya ve futbol dünyasının yıldız isimlerinden Dani Alves, 2022 yılında İspanya'nın Barselona şehrindeki bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Yaklaşık 14 ay cezaevinde kalan Dani Alves'in mahkumiyet kararı, Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi'nin delillerde tutarsızlıklar tespit etmesi sonrasında bozulmuştu.

TECAVÜZDEN HÜKÜM GİYMİŞTİ: KİLİSEDE VAAZ VERİRKEN GÖRÜLDÜ

42 yaşındaki eski futbolcu, hapisten çıktıktan sonra hayatına yeni bir yön çizmeye başladı.

Buna göre Dani Alves'in, İspanya'nın Girona kentindeki bir kilisede vaaz verirken görüntüleri ortaya çıktı.

Alves'in, vaaz esnasında, "Tanrı'nın sizden uzak olduğunu düşünmeyin" dediği aktarıldı.