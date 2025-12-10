Fenerbahçe, Emlak Konut desteğiyle 46 milyar liralık arsa satışı gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut desteğiyle 46 milyar TL'lik arsa satışı gerçekleştirdi.

Küçükbakkalköy'deki arsa ekspertiz değerinin 12 katına satılırken Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyar 560 milyon TL girecek.

46 MİLYAR TL'YE SATIŞ

Emlak Konut GYO desteği ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş., İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy’de geliştirilecek projeye ilişkin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi tamamlandı.

26 bin 250 metrekarelik arsa için 32 firmanın teklif verdiği ihaleyi en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Arsa 46 milyar TL’ye satıldı.

Satıştan iş birliği protokolü gereği, şirket payı toplam gelirinin yüzde 80’i Fenerbahçe ve Akfin’in kasasına, yüzde 20’si ise Emlak Konut GYO’nun kasasına kalacak. Böylece Fenerbahçe ve AKFİN ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde edecek.

12 KAT FAZLA KAZANÇ

İhale kapsamında ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsa, yaklaşık 12 katı fiyata ihale edilmiş oldu.

Böylece ihale sonucunda ulaşılan 20 milyar 700 milyon TL tutarındaki şirket payı geliri, ekspertiz değerinin yaklaşık 5,44 katına karşılık geldi.

KULÜP BAŞKANI SARAN, BAKAN KURUM’U ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti.