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    Darwin Nunez kafa attı, Liverpool beraberlikle yetindi

    İngiltere Premier Lig'de 2.haftanın kapanış mücadelesinde Liverpool ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.
    • 16.08.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:14
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    Darwin Nunez kafa attı, Liverpool beraberlikle yetindi

    Geçen sezon şampiyonluğu bir puan ile Manchester City'ye kaptıran Liverpool, evinde Crystal Palace'la karşılaştı.

    Mücadele, Crystal Palace'tan Zaha'nın 32 ve Liverpool'dan Diaz'ın 61. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

    Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12'nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

    Darwin Nunez kafa attı, Liverpool beraberlikle yetindi #1

    Rakibine kafa attı, takımını 10 kişi bıraktı

    Liverpool'un yeni santrfor transferi Darwin Nunez, Premier Lig'de olumsuz bir olayla gündeme geldi. Uruguaylı oyuncu, Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada rakibine kafa attı.

    Liverpool'da Darwin Nunez, 57. dakikada Andersen'e attığı kafa sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Yaşanan olayın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderilen futbolcu sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

    Darwin Nunez kafa attı, Liverpool beraberlikle yetindi #2


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