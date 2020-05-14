Dele Alli bıçaklı hırsızlarla kavga etti Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'nin evine, hırsız girdi. Eli bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan İngiliz futbolcunun, hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Tottenham forması giyen Dele Alli, dün gece korkunç bir olay yaşadı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz futbolcunun Londra'daki evine giren eli bıçaklı iki hırsız, soygun gerçekleştirdi.

Salgın günlerini evinde geçiren Alli'nin yanında, sevgilisinin yanı sıra kardeşi Harry Hickford ile kız arkadaşı ve bir başka arkadaşı da bulunuyordu.

YUMRUKLAŞTILAR

24 yaşındaki oyuncuyu tehdit eden hırsızların, kargaşa sırasında yıldız isme yumruk attığı kaydedildi. Hafif şekilde yaralanan Alli'nin, durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

MÜCEVHER VE SAAT ÇALDILAR

Evden mücevher ve saatler çalan hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DELE ALLİ: DEHŞET VERİCİ BİR OLAYDI

Dele Alli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mesajlarınız için çok teşekkürler… Dehşet verici olay ama hepimiz iyiyiz. Desteğiniz için minnettarım.” ifadelerini kullandı.