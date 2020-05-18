Dünyadan futbol

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Diagne fotoğraftan hocasını sildi, kendisini koydu Club Brugge'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Diagne, şampiyonluk karesinde yer almaması üzerine teknik direktör Clement'in olduğu yere kendi fotoğrafını yerleştirdi.