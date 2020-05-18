Diagne fotoğraftan hocasını sildi, kendisini koydu

Galatasaray, Kasımpaşa'dan yüksek bonservis ücretiyle renklerine kattığı Mbaye Diagne'den beklenen performansı alamayınca, Senegalli futbolcuyu sezon başında Belçika ekibi Club Brugge kiralamıştı.
Türkiye'de de zaman zaman disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Diagne, Belçika'da da rahat durmamıştı.
ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFINDA YER VERİLMEDİ
Senegalli oyuncu, mavi-siyahlılarda teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı bir tartışmanın ardından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
Belçika'da liglerin tescil edilmesiyle birlikte şampiyon ilan edilen Club Brugge'un zafer karesinde kulüp, Diagne'ye yer vermedi.
YANIT GECİKMEDİ
Club Brugge'un resmi hesabından paylaşan fotoğrafta kendisinin yer almadığını fark eden 28 yaşındaki golcü, teknik direktör Clement'in olduğu yere kendisi fotoğrafını koyarak sosyal medyadan paylaştı.
Diagne, fotoğrafın altına ise "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar." ifadelerini yazdı.