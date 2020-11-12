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    Diego Armando Maradona taburcu edildi

    Beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olan ve 8 gündür hastanede kalan yaşayan efsane Diego Armando Maradona, taburcu edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 10:52
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    Diego Armando Maradona taburcu edildi

    Geçtiğimiz günlerde acil bir şekilde ameliyata alınan Diego Armando Maradona'dan iyi haber geldi.

    Arjantinli efsane, hastaneden taburcu edildi.

    Hastaneden çıkış anında hayranları, Maradona'ya yoğun ilgi gösterdi.

    Diego Armando Maradona taburcu edildi #1

    KANSIZLIK VE SUSUZLUK

    Doktorunun açıklamasına göre anemi (kansızlık) ve dehidrasyon (susuzluk) şikayetleri ile hastaneye kaldırılan Maradona'nın, ameliyatı sonrasında yeniden ayağa kalkarak sorunsuz şekilde taburcu edildiği ifade edildi.

    Ameliyat olmadan 4 gün önce 60 yaşına basan Diego Armando Maradona,  Arjantin'in Gimnasia La Plata takımında teknik direktörlük yapıyor.

    Diego Armando Maradona taburcu edildi #2

    Diego Armando Maradona taburcu edildi #3

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