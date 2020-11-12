Beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olan ve 8 gündür hastanede kalan yaşayan efsane Diego Armando Maradona, taburcu edildi.

Geçtiğimiz günlerde acil bir şekilde ameliyata alınan Diego Armando Maradona'dan iyi haber geldi.

Arjantinli efsane, hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden çıkış anında hayranları, Maradona'ya yoğun ilgi gösterdi.

KANSIZLIK VE SUSUZLUK

Doktorunun açıklamasına göre anemi (kansızlık) ve dehidrasyon (susuzluk) şikayetleri ile hastaneye kaldırılan Maradona'nın, ameliyatı sonrasında yeniden ayağa kalkarak sorunsuz şekilde taburcu edildiği ifade edildi.

Ameliyat olmadan 4 gün önce 60 yaşına basan Diego Armando Maradona, Arjantin'in Gimnasia La Plata takımında teknik direktörlük yapıyor.