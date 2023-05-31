Diogo Dalot 2028'e kadar Manchester United'da İngiltere Premier Lig'de sezonu üçüncü olarak tamamlayan Manchester United, savunma oyuncusu Diogo Dalot'un sözleşmesini yeniledi.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli milli futbolcu Diogo Dalot'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Manchester United Kulübü, 24 yaşındaki sağ bek ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Dalot'nun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

2018 yılında ManU'ya transfer olmuştu

Kariyerine ülkesinin Porto takımında başlayan Dalot, 2018'de 19 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu. Manchester ekibinde 107 maça çıkan Dalot, 3 gol kaydetti.