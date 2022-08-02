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    Diogo Jota, Liverpool ile sözleşme yeniledi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Portekizli hücum oyuncusu Diogo Jota'nın sözleşmesini uzattı.
    • 02.08.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:26
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    Diogo Jota, Liverpool ile sözleşme yeniledi

    Transfer sezonunu Liverpool, Benfica’dan 75 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Darwin Nunez ile açmıştı.

    Premier Lig temsilcisi Liverpool geçtiğimiz günlerde Sadio Mane’yi de 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih’e göndermişti.

    İngiliz ekibinde Diogo Jota’ın sözleşmesinin uzatılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

    Diogo Jota, Liverpool ile sözleşme yeniledi #1

    2027'ye kadar devam edecek

    Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Wolverhampton Wanderers'tan 2020 yılında 45 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Diogo Jota, Liverpool formasıyla 85 karşılaşmada 34 gol ve 9 asiste imza attı.


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