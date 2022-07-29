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    Domagoj Vida'nın evine hırsız girdi

    Domagoj Vida'nın evine hırsız girdi

    Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunan ekibi AEK'ya transfer olmaya hazırlanan Domagoj Vida, bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.
    • 29.07.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:59
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    Süper Lig'de uzun süre Beşiktaş forması giyen Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın sözleşmesi bu sene sona ermişti.

    Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer olmaya hazırlanıyordu.

    Ancak Hırvat oyuncunun başına hiç beklenmedik bir olay geldi.

    Perşembe sabahı Domagoj Vida ve eşi, Zagreb'deki evlerine hırsız girdiğinin farkına vardı. İlk incelemelere göre, eve ormanlık bir alandan giren hırsızlar, fark edilmeden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı.

    Domagoj Vida nın evine hırsız girdi #1

    600 bin euroluk eşya çaldılar

    Hırvat makamlarına göre, hırsızlar yaklaşık 600 bin euro değerinde değerli eşyalar ile kayıplara karıştı. Zagreb polisi, evin alarmları ve güvenlik kameralarının devre dışı bırakılması nedeniyle bunun profesyonel bir soygun olduğunu düşünüyor.

    Domagoj Vida nın evine hırsız girdi #2

    AEK'ya transferi ertelendi

    Domagoj Vida'nın AEK ile sözleşme imzalamak için Atina'ya gitmesi gerekiyordu, ancak yaşananların ardından transfer ertelenmek zorunda kaldı.

    Hırvat stoperin, kısa süre içerisinde Yunanistan'a giderek AEK'ya imza atması bekleniyor.

    Domagoj Vida nın evine hırsız girdi #3


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