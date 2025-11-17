Dominik Szoboszlai önce dalga geçti, sonra hüngür hüngür ağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında, Macaristan ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da ynanan karşılaşmayı İrlanda, 3-2'lik skorla kazanırken ortaya bambaşka bir hikaye çıktı.

3. dakikada Daniel Lukacs'ın golüyle öne geçen Macaristan'a, İrlanda 15'te Troy Parrott ile cevap verdi.

GOLDEN SONRA ALAY ETTİ

37. dakikada Barnabas Varga ile tekrar öne geçen Macaristan'da takım kaptanı Dominik Szoboszlai, rakibe karşı alaycı bir sevinçle kutlama yaptı.

İlk yarı bu skorla geçilirken ikinci yarıda İrlanda rüzgarı esti.

Macaristan, 80. dakikada 2-1 önde olmasına rağmen Dünya Kupası play-off'larına ulaşmak için sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyarken, İrlanda Cumhuriyeti'ne 3-2 yenilerek bu şansı kaçırdı.

İRLANDA KAZANINCA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İrlandalı Troy Parrott, Budapeşte'de 15. dakikada penaltıdan ve 80'de 2-2'ye getiren golün ardından 90+6'da hat-trick yaparak Macaristan'ın fişini çeken isim oldu.

Portekiz'in ardından Macaristan'ı da deviren İrlanda, F Grubu'ndan 13 puanlı lider Portekiz'in arkasında 10 puan toplayarak play-off biletini cebine koydu.

8 puanda kalan Macaristan, Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Dominik Szoboszlai, bu vedanın ardından hüngür hüngür ağladı.

GÜLER- SZOBOSZLAI GERGİNLİĞİ

Öte yandan bilindiği gibi Arda Güler ve Dominik Szoboszlai, Türkiye ile Macaristan'ın karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında tartışma yaşamıştı.

Milli futbolcu, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

20 yaşındaki genç yıldız, maçın ardından ise yaptığı açıklamada "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşma sonrası Liverpool'da forma giyen Szoboszlai ise bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğraf ile yaptığı paylaşıma "1088" yorumunu bırakmıştı.

Arda Güler o maça kadar Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

Macar futbolcunun bu paylaşımına kayıtsız kalmayan milli yıldız da Szoboszlai için "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" karşılığını vermişti.