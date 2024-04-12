Dünya kadın futbolcunun taç atışını konuşuyor İrlanda - İngiltere kadın milli futbol maçında Megan Campbell’ın 38 metrelik taç atışı izleyenleri şaşkına çevirdi.

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ensonhaber.com

İrlanda kadın milli futbol takımının 30 yaşındaki oyuncusu Megan Campbell'ın son maçtaki taç atışı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Campbell, İngiltere'ye karşı oynanan maçta sahaya çıktı ve 60. dakikada 38 metreden attığı taç atışı ile dikkatleri üzerine çekti.

Uzun taç atışlarıyla tanınıyor

İngiltere'nin 2-0 önde olduğu bir anda gerçekleşen bu olay, izleyenleri şaşırttı.

Campbell, İngiltere kadınlar liginde de uzun taç atışlarıyla biliniyor ve bu özelliğiyle dikkat çekiyor.