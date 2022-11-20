1934'teki Dünya Kupası'nı ev sahibi İtalya kazandı

1934'te yapılan ikinci Dünya Kupası'nı, ev sahibi İtalya kazandı. Bu da organizasyonun tarihi açısından önemli bir yere sahip.

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra 1934'te organizasyon Avrupa'ya taşındı ve ev sahibi İtalya oldu.

İsveç ile Dünya Kupası düzenlemeye aday olan İtalya, FIFA Yönetim Kurulu tarafından seçilerek ikinci Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazandı.

İtalya 1934'e 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 2, Afrika ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip bu organizayonda mücadele etti.

Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, İspanya, İsveç ve İsviçre, Güney Amerika'dan Brezilya ile Arjantin, Kuzey Amerika'dan ABD, Afrika'dan da Mısır 1934 Dünya Kupası'na katılan ülkeler oldu.

Uruguay protesto etti

Son dünya şampiyonu Uruguay, İtalya'daki Dünya Kupası'na katılmadı.

Kendi ülkesinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'na birçok Avrupa ülkesinin gelmemesini protesto eden Uruguay, İtalya'daki organizasyona katılmayı reddetti.

Güney Amerika ülkeleri Brezilya ve Arjantin'in as futbolcularından yoksun geldiği İtalya 1934'te yarı finale 4 Avrupa milli takımı; İtalya, Avusturya, Çekoslovakya ve Almanya yükseldi.

İtalya, Avusturya'yı 1-0, Çekoslovakya da Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finale çıktı.

İtalya, uzatmalarda kazandı

Ev sahibi İtalya, kupanın favorisi olarak gösterilen Çekoslovakya'yı final maçının uzatma bölümünde attığı golle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Roma'da 10 Haziran 1934'te 55 bin seyirci önünde oynanan finalin normal süresi Çekoslovakya'dan Antonin Puc'un 71. dakika ve İtalyan Raimundo Orsi'nin 81. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Angelo Schiavio, attığı golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

Gol kralı Nejedly

İtalya'daki Dünya Kupası'nın gol kralı, Çekoslovakya'dan Oldrich Nejedly oldu. Öte yandan 1934'te oynanan İtalya'daki turnuvada 17 maçta 70 gol atıldı.