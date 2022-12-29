Efsane futbolcu Pele'nin futbol kariyeri

Tedavi gördüğü kolon kanserine yenilerek yaşamını yitiren Brezilyalı efsane futbolcu Pele, geride futbol kariyerinde birçok başarı bıraktı.

Brezilya'nın efsane futbolcusu Pele 1 yıldan uzun süredir hastanede kolon kanseri tedavisi görüyordu.

Pele bugün 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane futbolcunun geride bıraktığı futbol kariyerindeki başarıları ise birçok genç futbolcuya örnek olacak.

Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

FIFA tarafından "En iyisi" seçildi

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi.

2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

16 yaşında milli takım forması giydi

Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı.

17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.

Yoksul çocuklar için vakıf kurdu

Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.

Maçını izlemek için ateşkes ilan ettiler

Pele aynı zamanda 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan futbolcu özelliği de taşıyor.

Futbol efsanesinin hayatıyla ilgili en ilginç anektodlardan birisi ise Pele'nin maçını izlemek için Nijerya iç savaşında 2 günlük ateşkes ilan edilmesiydi.

Pele, kariyeri boyunca hem oynadığı kulüplerde, hem de milli takımda kaptanlığı her zaman reddetti.





Kariyeri boyunca pozu bandını reddetti

Milli takımı bıraktıktan 19 yıl sonra 1990'da, 50 yaşında kaptanlık pazubandını koluna geçirdi.

Pele sadece 50'nci yaş gününü kutlamak için Milano'da düzenlenen Brezilya ile Dünya Karması maçında kaptanlık pozu bandını koluna geçirdi.



