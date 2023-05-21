El Salvador'da tribünlerde izdiham yaşandı El Salvador Ligi'nde çok sayıda taraftarın sahte biletle maça girmesiyle izdiham yaşandı. Bu olaylar sonucunda 12 taraftar hayatını kaybetti.

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ise tribünlerde büyük bir facia yaşandı.

1-0 FAS'ın kazandığı çeyrek finalin rövanşında Alianza'nın ev sahipliğinde Cuscatlan Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerde yoğun bir izdiham sonrası en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı

Yaşanan facianın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre tribünde yaşanan izdihama çok sayıda taraftarın sahte biletle tribüne girmesi ve biletleri olmasına rağmen maça giremeyen taraftarların stadyum turnikelerini aşarak kendilerini içeri atmalarının sebep olduğu açıklandı.

12 kişi yaşamını yitirdi

Stadyuma gereğinden fazla seyirci alındığı ve güvenlik sebebiyle kapıların açılmamasının ardından yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

"Herkes gerektiği şekilde araştırılacak"

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de konuyla ilgili bir açıklama yaparak yetkililere geniş bir soruşturma emri verdiğini söyledi.

Bu faciadan sorumlu olan kimsenin yakasını kurtaramayacağını söyleyen Bukele şunları söyledi:

"Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek."

Çıkan olayların ardından 0-0 devam eden Alianza - FAS maçı yarıda kaldı. Ligde diğer maçlar da ertelendi.