Eljif Elmas'tan itiraf: 500 euromu hala vermedi Napoli’nin başarılı futbolcularından Eljif Elmas, takım arkadaşı Giacomo Raspadori ile girdiği bir iddiayı itiraf etti.

Napoli’nin Fenerbahçe’den transfer ettiği Eljif Elmas, İtalyan ekibiyle şampiyon oldu. Şampiyon Napoli’nin önemli isimlerinden olan Eljif Elmas, Juventus maçı öncesi takım arkadaşı Giacomo Raspadori ile girdiği iddiayı İtalyan basınına açıkladı. Radio Kiss Kiss Napoli’ye konuşan Eljif Elmas, deplasmanda 1-0 kazandıkları Juventus müsabakasında Raspadori ile iddiaya girdiğini söyledi. Karşılaşma öncesi 23 yaşındaki İtalyan futbolcuya asist yapacağını kaydeden Makedon futbolcu, 500 euro iddiaya girdiklerini belirtti. Napoli’nin 90+3’te Giacomo Raspadori’nin ayağından bulduğu golde asisti yapan Eljif Elmas, iddiayı kazanmasına rağmen ödemeyi hala alamadığını esprili bir dille anlattı. 9 gole katkı sağladı Bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Eljif Elmas, 6 gol ve 3 asistlik istatistik yakaladı. İtalyan ekibi, 2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe’den 16,2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.