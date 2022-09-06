Emirhan İlkhan Torino tarihine geçti

İtalya Ligi 5.hafta maçında Emirhan İlkhan, Torino formasıyla ilk kez 11'de başlarken Serie A'da Torino formasıyla sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon euro bedelle transfer olan Emirhan İlkhan yeni takımıyla ilk kez maça 11'de başladı.

Serie A'nın 5.hafta kapanış maçında Torino, Lecce'yi konuk etti. Nikola Vlasic'in 40.dakikada attığı tek gol ile Torino mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 10 puanla 6.sırada tamamladı.

64 dakika sahada kaldı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç yıldız adayı Emirhan İlkhan ise 64 dakika sahada kaldı ve yerini Karol Linnety'e bıraktı. Mücadelenin 53.dakikasında sarı kart gören Emirhan, hırslı ve istekli oyunuyla dikkatleri çekti.

Torino'da ligde forma giyen en genç oyuncu oldu

Torino-Lecce karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, kulüp tarihinin Serie A'da forma giyen en genç oyuncusu oldu.