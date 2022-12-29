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    Endrick: Cristiano Ronaldo için Real Madrid'i seçtim

    Real Madrid'in Palmeiras'tan transfer ettiği 16 yaşındaki Endrick, Madrid ekibini idolü Cristiano Ronaldo oynadığı için seçtiğini açıkladı.
    • 29.12.2022 - 17:33
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    Endrick: Cristiano Ronaldo için Real Madrid'i seçtim

    Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'ta oynayan Endrick, Real Madrid'e yaptığı rekor transfer sonrası İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

    Genç yıldız, İspanyol devini seçmesinde takımın eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun etkili olduğunu söyledi.

    "İdolüm Cristiano Ronaldo da Real Madrid için oynadı"

    16 yaşındaki futbolcu, "Real Madrid çok büyük bir takım ve Vinicus bana bir sürü mesaj gönderdi. İdolüm Cristiano Ronaldo da Real Madrid için oynadı. Ben de bu yüzden Real Madrid'i seçtim ve bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Endrick: Cristiano Ronaldo için Real Madrid i seçtim #1

    Palmeiras ile devam edecek

    İspanyol kulübü yaptığı duyuruda Endrick'in kulübü Palmeiras ile anlaştığını söylemişti. Genç oyuncu için 60 milyon euro ve 12 milyon bonus ödeneceği açıklanmıştı.

    Genç oyuncu 18 yaşına geldiğinde Real Madrid forması giymeye başlayacak. Oyuncu bu süre içerisinde takımı Palmeiras'ta kalmaya devam edecek.

    Endrick: Cristiano Ronaldo için Real Madrid i seçtim #2


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