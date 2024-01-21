Enes Ünal asist yaptı! Getafe, Osasuna'ya yenildi

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İspanya La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Osasuna ile Getafe karşı karşıya geldi.
Estadio El Sadar'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Osasuna 3-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibin golleri 9. dakikada Raul Garcia, 31. dakikada Iker Munoz ve 80. dakikada Jesus Areso kaydetti. Getafe'nin gollerini 64. dakikada Borja Mayoral ve 68. dakikada Nemanja Maksimovic attı.
Enes, 1 asistle oynadı
Borja Mayoral'ın attığı gole asisti milli oyuncumuz Enes Ünal yaptı. Enes Ünal maçta 90 dakika sahada kaldı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Enes Ünal, 4. resmi maçında 2. asistini yaptı.
Alınan bu sonuçla birlikte Osasuna puanını 27'ye çıkardı. Osasuna ise 23 puanda kaldı.
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